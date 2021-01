STALKER 2 : orienté Next Gen, le jeu évitera les anciennes plateformes

Ce n'est pas parce que Microsoft et Sony ont dit souhaiter maintenir les consoles d'ancienne génération d'actualité pendant plusieurs années que tous les éditeurs suivront la consigne à la lettre : STALKER 2 sera ainsi exclusivement next gen.

Microsoft avait annoncé qu'aucune exclusivité Xbox Series mettant la Xbox One sur la touche ne serait d'actualité avant plusieurs mois. Mais il semble que cette décision ne concerne que les productions des studios Microsoft.

GSC Game World vient ainsi de dévoiler des premières images de STALKER et annoncé que le titre servirait uniquement la next Gen, soit les Xbox Series X et S ainsi que PC.

Pas question donc de voir le titre s'inviter sur les consoles d'anciennes générations, GCS Game World ne reproduira pas l'erreur d'une adaptation chaotique comme CD Projekt l'a fait avec Cyberpunk 2077.

En contrepartie, les joueurs s'attendent désormais à un titre véritablement surprenant et à même d'exploiter la puissance des nouvelles plateformes. Rappelons qu'aucune date n'a été communiquée concernant la sortie du jeu.