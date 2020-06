Stalkerware : les antivirus progressent sur Android et Windows

Un stalkerware est de plus en plus pris en compte en tant que malware par les solutions de sécurité qui améliorent la détection sur Android et Windows.

Un stalkerware est un logiciel pour espionner discrètement la vie privée d'autrui et harceler. Ce nom est tiré d'un mot-valise avec une fusion entre le mot stalker (harceleur) et le mot software.

Groupement d'éditeurs de solutions de sécurité et d'organisations mis en place en 2019, la Coalition Against Stalkerware définit un stalkervare comme un logiciel espion de harcèlement. " Ce type de logiciel, disponible dans le commerce, permet de surveiller son conjoint et peut générer de la violence domestique et sexiste, du harcèlement et des abus sexuels. "

Vendu sous une apparence légale mais à l'utilisation répréhensible, un stalkerware peut surveiller et enregistrer des appels, permettre la lecture d'emails et messages sur les réseaux sociaux, suivre un historique de navigation et une localisation. Il ne sévit pas que dans la sphère privée de partenaires et peut aussi servir à des gouvernements pour surveiller les activités de dissidents politiques.

D'après les résultats de tests menés par le laboratoire autrichien AV-Comparatives connu pour son classement de solutions antivirus, les taux de détection pour les stalkerwares s'améliorent. Les tests ont été menés pour une dizaine de produits antivirus sur Android et Windows.

Sur une sélection de 20 applications de stalkerware pour Android et 10 programmes de stalkerware pour Windows, une première phase de tests en novembre 2019 a abouti à des taux de détection allant respectivement de 30 % à 95 % et de 30 % à 70 %.

Avec une deuxième phase en mai 2020, l'amélioration pour les produits de sécurité concernés a été notable. " Six mois plus tard, la plupart des produits - tant pour Android que pour Windows - ont amélioré leur taux de détection ", écrit AV-Compartives.

" Sur Android, 9 produits sur 10 ont détecté entre 75 % et 95 % des cas de test. Sur Windows, tous les produits ont amélioré leur taux de détection à au moins 70 %, avec quatre programmes atteignant 100 %. "

Manifestement, la Coalition Against Stalkerware porte ses fruits dans l'industrie de la sécurité et les produits antivirus sont bien plus réactifs. Le signe qu'un stalkerware est assimilé à un malware.