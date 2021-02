Star Citizen : testez gratuitement 6 vaisseaux pendant quelques jours

Jusqu'au 25 février, chacun peut tester Star Citizen et profiter gratuitement de 6 vaisseaux différents.

Le MMO à la sauce space opera présentée comme le plus ambitieux de l'histoire du jeu vidéo n'est pas encore terminé, et ce, malgré plusieurs années de phase bêta. Rappelons que le projet a rassemblé plus de 338 millions de dollars depuis 2012 pour assurer son développement et que les promesses initiales sont loin d'être remplies.

Ainsi, Robert Space Industries annonçait un titre proposant un univers complet avec des milliers de planètes, des combats spatiaux et terriens, du FPS, un système économique complet et évolutif au gré des actions réalisées en jeu, un système politique avec des nations, factions, groupuscules... Bref, le titre devrait proposer un univers virtuel calqué sur la réalité, mais dans un futur lointain et orienté vers l'exploration spatiale.

Actuellement, on note finalement très peu de choses sur ce qui a été prévu...

Reste que pour s'en faire une idée, il fallait systématiquement payer... Chose qui n'est plus d'actualité de façon temporaire.

En créant un compte sur le site du jeu, on peut se rendre sur une section dédiée à la période de tests en pied de page et renseigner le code GETINTOTHEVERSE pour profiter d'un accès temporaire gratuit. Passés les 70 Go de téléchargement, on pourra choisir parmi l'un des 6 vaisseaux proposés dans le cadre du test.

On peut ainsi compter sur cette sélection :

RSI Aurora MR

CNOU Mustang Alpha

Drake Dragonfly

Anvil Arrow

MISC Prospector

MISC Freelancer

Chaque vaisseau sera plus ou moins à l'aise avec les différents gameplays proposés dans le titre entre chasseur de primes, combat, minage, transport de marchandises, explorations de planètes ou contrebande.