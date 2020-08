Star : le nouveau service de streaming de Disney en 2021

La plateforme Disney + accueille maintenant 60,5 millions d'abonnés, et va intégrer le film "Mulan" dans ses rangs pour compenser une sortie retardée au cinéma. Disney compte aujourd’hui plus de 100 millions d'abonnés payants pour l’ensemble de ses plateformes.

Ces chiffres ont été dévoilés lors de l'annonce des résultats trimestriels mardi 4 août. S’en est suivi l’annonce du lancement pour 2021 du nouveau service de streaming, sous la marque Star. Cette nouvelle plateforme proposera des contenus que Disney possède déjà, issu d'ABC Studios, Fox Television, FX, 20th Century Studios ou encore Searchlight. Le précédent PDG de Disney avait annoncé un développement de Hulu à l'international, mais son successeur a expliqué que la marque Star était privilégiée, car la marque Hulu n'a pas de notoriété en dehors des États-Unis.

Créé en 2007, Hulu était à l'origine un service dont le but était de regarder des séries télévisées en replay. Disney a rejoint les deux autres studios au capital un peu plus tard. En 2019, Disney a racheté Fox et s'est retrouvé actionnaire majoritaire, intégrant Hulu au sein de la division streaming de la Walt Disney Company. La plateforme a été orientée pour concurrencer directement Netflix et récupérer des parts de marché.

Les autres branches de Disney plongent à cause de la pandémie. En effet, seule la branche des services de streaming de Disney a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui l’année passée avec près de 4 milliards de dollars, contre 3,9 milliards en 2019. L'activité des parcs d'attraction, des croisières, de l'événementiel et des produits dérivés a elle plongé de 85%, à 983 millions de dollars. Après avoir fait des économies sur la production de nouveaux films, Disney va maintenant faire face à des coûts plus élevés pour une question de sécurité sanitaire des tournages qui reprennent.