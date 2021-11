Star Wars Battlefront 3 était prévu, puis annulé

Star Wars Battlefront 2 est sorti en 2017 avec un accueil chaleureux du public et des joueurs. Le titre a connu quelques DLC et rassemblé des milliers de joueurs.







Mais alors que le dernier volet de la franchise se terminait au cinéma avec l'épisode 9, l'avenir s'est assombri pour la saga d'Electronic Arts.

Un Star Wars Battlefront 3 a bien été envisagé un temps au sein du studio Dice, ais Electronic Arts aurait simplement rejeté la proposition. Le cout de développement était vraisemblablement jugé trop important et il aurait fallu que le titre vende 20% de copies de plus qu'un titre issu d'une autre licence pour dégager des bénéfices similaires. En clair, Electronic Arts a estimé que les royalties imposées par Disney étaient trop élevées et que l'adaptation était finalement devenue difficilement rentable avec Battlefront.

Pour autant, Electronic Arts n'a pas abandonné Star Wars puisque trois jeux issus de la franchise sont en préparation.