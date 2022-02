Star Wars Eclipse puiserait son inspiration dans The Last of Us

Quantic Dream prépare ainsi un jeu vidéo autour de l'univers de Star Wars baptisé Star Wars Eclipse, rapidement présenté au cours d'une bande-annonce diffusée lors des Game Awards. Projet imposant, le titre ne sortira pas avant plusieurs années, pourtant les informations nous parviennent peu à peu.

AccountNGT nous partage ainsi quelques informations soutirées à l'équipe de développement du titre : ce serait l'équipe de Montréal qui travaillerait sur le projet et prépare des prototypes de gameplay tout en s'inspirant de ce qu'a fait Naughty Dog dans the Last of Us.

Il serait ainsi question d'alterner phases de narration et de gameplay pour plonger le joueur dans un scénario qui donnerait du sens aux phases d'action. Ce serait d'ailleurs l'équipe Française de Quantic Dream qui serait en charge du scénario, des cinématiques et du travail sur le moteur graphique du jeu, le département canadien étant dédié au gameplay, au mode multijoueur et au level design.

Star Wars Eclipse se présentera comme un jeu d'action-aventure en monde ouvert avec une narration interactive non linéaire. Le développement n'aurait débuté qu'en début d'année 2021 et l'histoire du titre ne serait pas encore totalement bouclée.