Star Wars Episode 1 : Racer aura du retard sur PS4

Star Wars Episode 1 Racer était sans doute l'un des jeux de course les plus impressionnants de son époque. Reprenant la fameuse course de Pod du premier volet de la nouvelle trilogie Star Wars, les joueurs en prenaient plein les yeux avec des courses nerveuses et des circuits atypiques.

Annoncé le mois dernier dans un remaster sur PS4 et Switch pour le 12 mai prochain, on apprend finalement que seule la version Switch sera livrée à l'heure. Pour la version PS4, les joueurs devront encore patienter jusqu'au 26 mai.

C'est Aspyr, la société qui gère le portage, qui a fait l'annonce sur Twitter sans expliquer les motivations derrière le retard. Rappelons que le titre profitera de textures en haute définition, mais que le remaniement sera très léger et sans grand contenu supplémentaire.