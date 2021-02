Star Wars : une franchise à 3 milliards de dollars de bénéfices pour Electronic Arts

La franchise Star Wars est l'une des plus rentables à travers le monde, et Electronic Arts en a largement profité et continuera de payer pour avoir le droit de l'exploiter.

Depuis le rachat de Star Wars par Disney, la stratégie de la franchise a légèrement changé, et Electronic Arts n'a plus les droits exclusifs pour produire des jeux vidéo exploitant le nom et l'univers.

On a ainsi vu réapparaitre le label Lucasfilm Games qui permettra à Disney de multiplier les partenariats externes et ne proposera plus aucune exclusivité à un seul éditeur. C'est ainsi qu'Ubisoft prépare un jeu SW en monde ouvert, qu'un nouveau Star Wars Knights of the Old Republic est en cours de développement en dehors d'Electronic Arts et que d'autres titres se retrouvent entre les mains de divers studios.

Pour Electronic Arts, la situation est délicate : l'éditeur annonce avoir vendu plus de 52 millions de jeux Star Wars, tous titres confondus, et que la licence lui avait rapporté 3 milliards de dollars. Le jeu mobile Star Wars : Les Héros de la Galaxie aurait d'ailleurs généré plus de 500 millions d'euros à lui seul depuis 2015.

L'éditeur a déjà "un certain nombre de projets" Star Wars en préparation et il est évident que la marque a mis la main au portefeuille pour s'assurer de pouvoir continuer à exploiter une franchise qui se veut particulièrement rentable.

Star Wars : une franchise à 3 milliards de dollars de revenus chez Electronic Arts