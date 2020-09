Star Wars : Squadrons fait sa promo avec un court métrage

Star Wars : Squadrons promet des dogfights assez épiques dans l'univers de Star Wars et EA nous plonge déjà dans l'ambiance avec la publication de "Traqué", un court métrage inspiré de l'histoire du jeu.

EA nous sort donc le grand jeu avec une présentation assez originale du titre qui mise avant tout sur l'ambiance, la franchise et le concept général du jeu qui fera s'affronter les meilleurs pilotes de l'alliance rebelle contre ceux de l'empire.

EA a ainsi réalisé un court-métrage en partenariat avec Motive Studios, Lucasfilm et ILM . Dans le spot de 7 minutes, on suit un leader impérial qui se retrouve abandonné, seul face à une flotte rebelle. S'engage alors une traque nerveuse et spectaculaire...

Le leader impérial sera un des personnages principaux du titre qui proposera aux joueurs d'alterner entre les forces impériales et celles de la Nouvelle république. Le titre sortira le 2 octobre sur la majorité des plateformes.