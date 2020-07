Star Wars The Bad Batch : une nouvelle série sur Disney+

Avec la sortie de la septième et dernière saison de la série animée The Clone Wars sortie en février sur Disney+ et qui s’est terminée le 4 mai 2020 au terme de douze épisodes, de nombreux fans étaient inquiets pour la suite des événements. Qu’ils se rassurent : LucasFilms a déjà un nouveau projet de série d'animation, dont on vous dit tout dans cet article.

C'est désormais officiel : après les séries The Clone Wars, Star Wars Rebels et Star Wars Resistance, les fans de l'univers créé par George Lucas pourront découvrir prochainement une nouvelle série d'animation, Star Wars : The Bad Batch. Un spin off de The Clone Wars centré sur un groupe de Clonetroopers d'élite qui fait son apparition dans le premier épisode de la saison 7 de The Clone Wars. On suivra donc les aventures des cinq membres du groupe plusieurs années après la Guerre des Clones, au travers de leurs aventures en tant que mercenaires.

La série sera sans surprise dirigée par Dave Filoni puisqu'il a dirigé toutes les séries d'animation précédemment citées et qu'il a participé de très près à la production de The Mandalorian, dont il a écrit certains scénarios. Prévue pour une sortie sur Disney+ en 2021, on attend The Bad Batch avec impatience pour découvrir ces nouvelles aventures.

