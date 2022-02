Starfield s'annonce comme un projet particulièrement ambitieux et Bethesda a déjà annoncé souhaiter se donner à la fois le temps et les moyens de proposer un jeu très dense et à l'ambiance particulière.

À défaut de nouvelles images du jeu, Bethesda évoque l'univers et les choix concernant son Space Opera. Istvan Pely, directeur artistique du projet a ainsi indiqué qu'il souhaite proposer "un approche très réaliste " de la science-fiction, ajoutant " Il existe une filiation entre la technologie spatiale actuelle et les extrapolations au coeur du titre." Il sera question donc de proposer un univers "un peu plus terre-à-terre auquel il est plus facile de s'identifier."

En clair, il ne faudra pas s'attendre à une débauche de canons laser, écrans holographiques et autres technologies trop kitsch... Le titre reposera sur des bases technologiques actuelles, avec un interprétation artistique de leur évolution pour correspondre au scénario du jeu tourné vers l'exploration spatiale.

Rick Vikens, le directeur de l'animation du titre évoque pour sa part une ambiance "Nasa Punk" : un univers à la fois futuriste, tourné vers la science-fiction, mais qui conserve une grande cohérence.

Le titre n'a pas de date de sortie précise, il s'agira d'une exclusivité Xbox.