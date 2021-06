Starfield : le trailer a bien été tourné avec le moteur du jeu, sans retouche

Bethesda a fait sensation lors de la diffusion du trailer de Starfield : un jeu futuriste aux graphismes époustouflants... Et l'éditeur confirme que la band-annonce a bien été tournée avec le moteur du jeu.

Bethesda a étonné les fans lors de l'E3 à plusieurs niveaux en dévoilant Starfield.

D'une part, le projet était resté quasiment sous les radars et n'avait fait l'objet d'aucune fuite d'ampleur, la surprise était donc totale. D'autre part, les visuels proposés dans la mise en bouche du studio étaient tout simplement sublimes.

Beaucoup ont ainsi comparé l'effet Wow de Starfield avec celui de la présentation initiale de Star Citizen, le parallèle étant d'autant plus facile que les deux jeux explorent un thème futuriste et l'exploration spatiale.

Depuis, beaucoup s'interrogent toutefois sur les images proposées... Au point que Keith Beltramini, responsable des éclairages de Bethesda Game Studios n'intervienne pour confirmer que tous les visuels ont été capturés au sein du jeu et qu'aucun outil de cinématique n'a été utilisé.

Si tel est le cas, le titre est encore plus bluffant et préfigure d'une nouvelle génération de jeux vidéo toujours plus proches du photoréalisme. Starfield sera le premier jeu à exploiter le tout nouveau moteur de Bethesda : le Creation Engine 2.