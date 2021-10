La capsule spatiale Starliner de Boeing clouée au sol pour cette année

Les affaires ne s'arrangent pas vraiment pour le véhicule spatial habitable de Boeing. Le vol d'essai non habité OFT-2 n'aura pas lieu cette année.

Ce n'est pas cette année que le vol d'essai non habité OFT-2 (Orbital Flight Test-2) de la capsule spatiale Starliner de Boeing aura lieu. Le petit espoir a été douché en raison d'un problème au niveau des valves du système de propulsion qui demeure à éclaircir complètement.

C'est ce problème qui avait été la cause au mois d'août d'une annulation de la mission OFT-2 avant le lancement. Il est jugé complexe et avec une approche méthodique pour le résoudre et éviter qu'il ne se reproduise à l'avenir. Pourtant, Boeing semblait optimiste après avoir réussi à remettre la presque totalité des valves en état de marche.

Plusieurs valves ont été partiellement démontées et d'autres seront retirées dans les prochaines semaines pour une inspection approfondie. En fonction des données recueillies, plusieurs options sont sur la table, allant d'une remise à neuf dite mineure de certains composants du module de service actuel à l'utilisation d'un autre module de service déjà en production.

Les fenêtres de lancement potentielles pour OFT-2 continuent de faire l'objet d'une évaluation entre Boeing, la Nasa ou encore l'United Launch Alliance qui fournit le lanceur. Sans oublier la disponibilité de la Station spatiale internationale à laquelle Starliner devra enfin réussir à s'amarrer.

" L'équipe travaille actuellement sur des opportunités dans la première moitié de 2022 ", peut-on lire dans un communiqué. Avec Crew Dragon de SpaceX qui surfe sur le succès, Starliner de Boeing doit être la deuxième solution américaine pour le transport d'astronautes vers l'ISS. Elle prend beaucoup de retard. De manière irrémédiable ?