Starlink embarque sur les bateaux de croisière

Royal Caribbean Group a annoncé cette semaine que le service d'accès à Internet par satellite de Starlink sera installé sur ses navires de croisière. Pour l'équipage et les passagers, cela concernera tous les navires de croisière de Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Silversea Cruises.

Le déploiement des antennes a débuté à la suite des résultats positifs obtenus lors d'un essai cet été à bord du " Freedom of the Seas " de Royal Caribbean. Le service sera officiellement lancé le 5 septembre prochain avec le navire appelé Celebrity Beyond.

Source : Royal Caribbean Group

Selon Royal Caribbean Group, toute la flotte de navires de ses marques devrait être équipée d'ici la fin du premier trimestre 2023. Patron du croisiériste, Jason Liberty souligne qu'il s'agit à ce jour du plus " grand déploiement public de l'Internet haut débit de Starlink dans l'industrie du voyage. "

Il ajoute : " Cette technologie offrira une connectivité Internet révolutionnaire à bord de nos navires, améliorant ainsi l'expérience de croisière pour les passagers et l'équipage. " Sans plus de détails, il est fait mention d'une amélioration d'activités à haut débit comme le streaming et les appels vidéo.

Après l'annonce de Starlink Maritime

Pour l'Internet en mer, Starlink a introduit une offre Starlink Maritime cet été, et en annonçant un débit descendant compris entre 100 et 350 Mbps, un débit montant entre 20 et 40 Mbps, une latence inférieure à 99 ms.

Sans limite de data, Starlink Maritime est facturé 5 000 dollars par mois et 10 000 dollars pour l'achat du matériel avec deux antennes paraboliques. Elles permettent de maintenir la connexion y compris en cas de fortes tempêtes.

Selon SpaceX, Starlink Maritime devrait couvrir la plupart des océans du monde d'ici le premier trimestre 2023.