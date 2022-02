Kit de communication Starlink : l'ANFR a mesuré l'exposition aux ondes

Pour un accès à Internet par satellite, Starlink fournit à ses abonnés un kit de connexion qui comprend notamment un routeur Wi-Fi et une antenne. À l'extérieur, cette dernière permet de communiquer avec les satellites placés en orbite basse par SpaceX pour une faible latence, et en moyenne à une altitude de 550 km de la Terre. Ils doivent être nombreux pour une bonne couverture mondiale et un peu moins de 2 000 sont actuellement opérationnels.

Dans le cadre d'une étude sur les niveaux d'exposition aux ondes électromagnétiques générés par ces kits de communication Starlink, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) annonce que les niveaux mesurés montrent qu'ils sont inférieurs à la valeur limite réglementaire fixée à 61 V/m pour la bande de fréquences concernée.

Les mesures ont été réalisées à différentes distances de l'antenne (50 cm, 1 m et 2 m) qui était en émission continue sur la bande de fréquences 14 - 14,5 GHz. Le niveau le plus important de 8,98 V/m a été observé à 1 m de l'antenne et dans l'axe du faisceau généré par celle-ci, sachant que les antennes Starlink s'orientent automatiquement grâce à un moteur intégré.

L'ANFR écrit qu'à 2 m de l'antenne, les niveaux d'exposition constatés ne dépassent pas 0,7 V/m. En dehors du faisceau et à proximité de la parabole, les niveaux sont inférieurs à 1 V/m. L'ANFR souligne par ailleurs que la présence durable d'un obstacle en travers du faisceau interrompt la communication avec la constellation Starlink.

" Il est donc peu probable qu'un être humain soit exposé au niveau mesuré de 9 V/m pendant une durée significative, car sa présence dans le faisceau stopperait le fonctionnement de l'équipement et donc son exposition aux ondes. "

Après avoir rassuré pour les stations terrestres

À noter que l'étude de l'ANFR ne concerne pas l'exposition produite dans le voisinage des stations terrestres pour le réseau de communication Starlink. En France, une station terrestre passerelle est implantée à Villenave d'Ornon dans le département de la Gironde.

?️ L’arrivée en France ?? du projet #Starlink a soulevé plusieurs questions dans les médias, notamment celle d’une surexposition aux ondes par les stations basées au sol. Qu’en est-il exactement ? ?⤵️ pic.twitter.com/25t5Whw1Mt — ANFR (@anfr) April 2, 2021

Face à des craintes au sujet des ondes avec de telles stations, l'ANFR avait déjà souligné qu'elles ne sont dirigées que vers le ciel pour communiquer avec le satellite au-dessus.