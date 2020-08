Starlink de SpaceX : premiers échos sur les débits avec la bêta

Pour son ambitieuse constellation Starlink et l'Internet à haut débit depuis l'espace, SpaceX a déjà lancé près de 600 minisatellites d'une masse de 260 kg qui vont majoritairement opérer pour le moment depuis une orbite terrestre basse à 550 km d'altitude.

Le service va faire l'objet d'une bêta. Des utilisateurs sur Reddit ont repéré sur le site d'Ookla, qui fournit un test de vitesse de connexion Speedtest, une poignée de résultats pour Starlink avec des serveurs essentiellement à Los Angeles aux États-Unis.

À PCMag, Ookla a indiqué que les tests semblent légitimes. Une compilation des données fait apparaître un débit descendant allant de 11 Mbps à 60 Mbps, et un débit montant allant de 4,5 Mbps à 18 Mbps. Les temps de latence sont eux compris entre 20 ms et 94 ms.



Il faudra scruter pour davantage de tests et se faire une idée plus précise des débits et du temps de latence à attendre avec Starlink. En attendant également une officialisation par SpaceX.

Pour Starlink, SpaceX a surtout communiqué à propos d'un service dans le nord des États-Unis et au Canada pour cette année, et une couverture quasi mondiale de la population d'ici 2021.