Starlink trop cher en France ? Le prix divisé par deux !

Elon Musk partageait il y a quelques années la volonté de proposer un accès à Internet à très haut débit, quelle que soit sa géolocalisation sur le globe. Pour ce faire, sa société Starlink a profité des lanceurs de SpaceX pour installer une constellation grandissante de petits satellites en orbite.

Starlink propose ainsi progressivement des accès à Internet par Satellite un peu partout sur la planète, mais en France, l'offre a beaucoup de mal à trouver preneur...

Et pour cause : l'offre de Starlink s'affiche à 99€ mensuels en France, un prix relativement élevé dans notre pays qui se veut l'un des plus compétitifs au monde dans le domaine des télécommunications. D'ailleurs, les opérateurs français ont déjà trouvé la parade, en accord avec l'ARCEP pour couvrir les zones blanches plus facilement en faisant appel à des solutions mixtes (réseau cuivre + réseau 4G/5G).

Starlink réagit donc et révise ses tarifs avec un abonnement désormais proposé à 50€ par mois dans l'hexagone. Une offre qui devient certes plus accessible, mais pas forcément bon marché pour autant.

D'ailleurs, si l'offre s'exempte désormais des 59€ de frais d'envoi du kit et de mise en service, le prix du pack matériel a significativement augmenté en mars dernier. Le pack qui comporte une parabole, un bloc d'alimentation et un routeur Wi-Fi a ainsi vu passer son prix de 499 à 634€.

Désormais, il faut donc compter 684€ pour accéder à l'offre en tenant compte du premier mois d'abonnement, puis 50€ par mois.

Concernant son offre, Starlink avait annoncé opérer quelques changements concernant les débits : les utilisateurs consommant moins de 250 go de data par mois devenant prioritaires tandis que les gros consommateurs verraient leur vitesse réduite.