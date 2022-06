Station spatiale chinoise : les taïkonautes de Shenzhou 14 pénètrent dans Tianhe

Dimanche, une fusée Long March 2F a décollé depuis la base de lancement de Jiuquan en Mongolie-Intérieure dans le cadre de la mission Shenzhou 14. Il s'agit de la neuvième mission spatiale habitée de la Chine et la troisième pour sa nouvelle station spatiale Tiangong en cours de construction.

L'équipage à bord de Shenzhou 14 est composé de trois astronautes chinois. Chen Dong qui est le commandant de la mission et effectue son deuxième vol spatial, Liu Yang qui a été la première femme astronaute chinoise en 2012 et Cai Xuzhe qui est un novice en matière de vol spatial.

Source : CGTN

Suite à l'amarrage de Shenzhou 14 et près de 10 heures après le décollage, ces taïkonautes ont pénétré dans le module central Tianhe de la station spatiale où ils séjourneront pendant une durée de six mois. À l'issue, ils passeront le relais en orbite à l'équipage de trois autres astronautes chinois de Shenzhou 15. Ce sera la première fois que deux équipages cohabiteront et ce pendant 5 à 10 jours.

Bientôt la forme en T pour la Station spatiale chinoise

L'équipage de Shenzhou 14 va participer à l'amarrage, l'installation et aux essais de deux laboratoires spatiaux Wentian et Mengtian qui seront lancés en juillet et octobre. L'installation des deux modules donnera à la station spatiale chinoise sa forme finale de T avec le module Tianhe.

Le principal espace de vie des astronautes passera ainsi de 50 m³ à 110 m³. Ils effectueront par ailleurs deux ou trois sorties extravéhiculaires. La Chine ambitionne de terminer la construction de Tiangong d'ici la fin de cette année et pour une durée de vie d'au moins 15 ans.

Le lancement d'un télescope spatial Xuntian est prévu pour 2023. Équipé d'un miroir primaire de 2 m de diamètre, il pourra s'amarrer au complexe orbital.