Steam : 25 % des joueurs sous processeur AMD

Steam livre chaque mois des statistiques sur les configurations de ses joueurs et une tendance se dessine depuis 2 ans : le retour en puissance d'AMD au niveau des processeurs.

La marque effectue un retour fulgurant sur le marché des processeurs depuis le lancement de sa première génération Ryzen et poursuit depuis en s'imposant progressivement face à Intel. On le constate ainsi sur les statistiques de Steam puisque désormais plus de 25% des joueurs disposent d'une machine équipée d'un processeur signé AMD.

C'est un cap assez symbolique qu'AMD vient de franchir, signe que les processeurs de la marque profitent d'une véritable reconnaissance des joueurs et des utilisateurs en général, et ce, après des années de vaches maigres et une domination sans partage d'Intel.

Sur un an, AMD a progressé dans les statistiques de Steam d'un peu moins de 10 points, mais les choses s'accélèrent et la marque pourrait frapper un grand coup avec ses Ryzen 5000 qui misent sur une plus grande multiplication des coeurs et de hautes fréquences de fonctionnement.

Malheureusement cette bonne santé au niveau des processeurs ne se constate pas du côté des puces graphiques : Nvidia continue de mener la danse en occupant plus de 73,88% des stations des joueurs de Steam.