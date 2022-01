Steam Deck : de 2 à 5h d'autonomie seulement ?

Valve prépare la sortie de sa console portable Steam Deck et c'est un développeur qui a récemment abordé la question de l'autonomie.

Valve a étonné en dévoilant son projet Steam Deck qui se présente comme un mini PC dans une console portable au design inspiré de la Nintendo Switch. On y trouvera une configuration plutôt musclée avec un écran central épaulé de chaque côté par des contrôleurs.

Si la puissance affichée par la machine a immédiatement séduit nombre de joueurs qui se sont rués sur les précommandes, la question de l'autonomie est aujourd'hui abordée par un développeur qui exploite un dev kit de la machine.

Et la situation est bien moins flatteuse : bien évidemment, les chiffres varient en fonction de plusieurs paramètres, notamment les réglages de définition, de qualité en jeu, mais aussi les conditions climatiques notamment de température de fonctionnement, mais la Steam Deck pourrait ne pas dépasser 2 à 5h d'autonomie en jeu.

Le développeur en question a souhaité rester anonyme et comme toujours, il faudra prendre ces informations avec prudence. D'autant que les données pourraient être faussées : les kits de développement ne sont sans doute pas aussi optimisés que la console finale, ni dans SteamOS ni au niveau matériel. Par ailleurs, la batterie livrée avec le kit pourrait être sujette à modification dans la version commerciale...

Il est évident que l'autonomie de la console devrait varier en fonction des jeux pratiqués, les plus lourds consommant le plus en exploitant davantage le CPU et le GPU de la machine... Reste à savoir quelle sera la moyenne réelle de temps de jeu. Les premières livraisons sont attendues le mois prochain.