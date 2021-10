Steam Deck : vous saurez d'un coup d'oeil si un jeu PC est compatible avec la console

| Source : The Verge

La console Steam Deck doit être commercialisée d'ici la fin de l'année et son hardware sera capable de faire tourner la plupart des jeux PC. La promesse est de pouvoir retrouver l'essentiel de son catalogue de jeux Steam sur la console mais certains fonctionneront mieux que d'autres.

Pour s'y retrouver, Valve introduit un indicateur sous la forme d'un logo présent sur ou sous la vignette des jeux dans l'interface de la console et qui pourra prendre quatre valeurs :

directement jouable sans modifications

jouable après modifications par l'utilisateur

non jouable sur la console

compatibilité pas encore testée

Les jeux directement jouables ("Verified Games") sont ceux supportant l'interface tactile de la console et son clavier virtuel. Valve fournit la marche à suivre aux développeurs pour obtenir l'un des logos tandis que les titres AAA devraient faire l'objet d'une vérification automatique.

La démarche se veut assez ouverte pour ne pas trop limiter le catalogue et laisser les joueurs accéder à certains jeux même s'ils ne sont pas totalement pris en charge, laissant ainsi un petit côté bidouille et plus de liberté.

Le jeux validés sont bien sûr plus mis en avant que les autres dans le portail sur la console Steam Deck mais des filtres permettront de trouver son bonheur dans l'ensemble du catalogue.