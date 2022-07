Steam Deck : les SSD d'origine moins performants que promis dans certains cas

Alors que les bidouilleurs s'enflamment à l'idée d'installer des SSD plus performants, un ingénieur de l'équipe de conception du Steam Deck déconseille l'opération en indiquant que les contraintes thermales ne seront plus tenues, avec des problèmes de stabilité à la clé.

Dans le même temps, il apparaît que les versions avec SSD M.2 NVMe de 256 Go ou 512 Go ne supportent finalement pas 4 lignes en PCIe Gen 3 comme annoncé intialement mais seulement 2. La modification avait été annoncée fin mai, sans être forcément remarquée.

Les consoles de jeu exploitent donc une bande passante de 2 Go/s au lieu de 4 Go/s. Beaucoup d'utilisateurs découvrent cette involution de la fiche technique et s'en inquiètent, même si Valve assure que cela n'a pas d'incidence sur les qualités de jeu de la Steam Deck.

Question de fournisseurs

L'explication viendrait du fait qu'il y a plusieurs fournisseurs de SSD pour la console et que certains ne peuvent fournir qu'une version PCIe Gen3 x2. Sur les fiches techniques allemande comme française, il est en effet précisé "PCIe Gen 3 x4 ou PCIe Gen 3 x2" avec un astérisque expliquant que "Quelques modèles de 256 Go et de 512 Go sont livrés avec un SSD PCIe Gen 3 x2. Lors de nos tests, nous n'avons vu aucune différence sur les performances des jeux entre x2 et x4".

Il n'est pas dit quelle proportion des volumes de la console est concernée par ce changement ou si certains marchés sont plus concernés que d'autres.

Si le jeu, qui est la raison d'être de la console Steam Deck, n'en est sans doute pas affecté, d'autres usages, comme faire tourner Windows 11, pourraient sentir la différence...