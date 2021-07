Steam Deck : Valve dévoile sa console de jeux, prix et date de sortie

Après l'échec des Steam Machines, on n'attendait pas vraiment Valve de retour sur le secteur des consoles de jeux vidéo. Pourtant, une rumeur lancée il y a quelques semaines évoquait une machine inspirée de la Switch.

Puisque Nintendo a récemment présenté sa nouvelle Switch OLED, Valve a le champ libre pour présenter sa Steam Deck, une console portable aux prestations impressionnantes.

Valve a ainsi présenté une machine bien plus puissante que la Switch. La Steam Deck proposera un écran OLED de 7 pouces en 1280x800 pixels au format 16/10 en 60 Hz. En interne, on trouvera un processeur AMD Zen 2 à 4 coeurs cadencé à 2,4 GHz et jusqu'à 3,5 GHz en mode boost, le tout associé à 16 Go de RAM LPDDR5 et 64 GO de stockage eMMC ou 256 à 512 Go en NVMe selon configuration. La partie graphique est assurée par une puce AMD RDNA 2, soit l'architecture que l'on retrouve au coeur des PlayStation 5 et Xbox Series.

Il sera possible de connecter directement la machine à un écran via un port USB-C compatible DisplayPort 1.4 et profiter de contenu en 4K à 120 Hz ou 8K à 60 Hz.

De part et d'autre de l'écran on retrouvera les commandes, qui seront fixes, boutons, joysticks, 4 gâchettes par main, ainsi que deux trackpads carrés à retour haptique hérités du Steam Controller.

La console sera livrée sous SteamOS 3.0, une version personnalisée de Linux qui permet de lancer les jeux Steam. Le tout sera également associé à Proton pour permettre le lancement des jeux Windows sans imposer aux développeurs de prévoir des versions spécifiques de leurs jeux ou mises à jour vers Steam Deck. Valve précise déjà qu'il sera possible de brancher un clavier et une souris pour profiter de Linux en mode bureau, mais aussi d'installer d'autres boutiques de jeux, de naviguer ou d'installer des logiciels PC.

Valve compte proposer trois versions de sa Steam Deck à partir de 419€ pour la version 64 Go eMMC, 549€ pour la version 256 Go SSD NVme et 679€ pour la version 512 Go SSD NVme.

Les réservations seront ouvertes sur Steam à partir de 19h00 aujourd'hui, une seule console sera proposée par personne. Les premières livraisons sont prévues pour décembre prochain.