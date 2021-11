Steam Deck : la console de Valve dispose d'un SoC AMD custom baptisé Aerith

Les détails se bousculent concernant la console portable de Valve, la Steam Deck, et l'on découvre un peu plus son coeur, produit par AMD.

Alors que Valve a récemment annoncé devoir décaler la première livraison de sa console Steam Deck, on en apprend un peu plus sur la puce qui animera la console.

Nous savions déjà qu'il s'agissait d'une puce développée et produite par AMD, mais les choses se précisent davantage.

Valve a ainsi annoncé que le SoC qui animera la console est bien développé par AMD et qu'elle se nomme Aerith. Il s'agit d'une puce qui dispose 4 coeurs Zen 2 dont la fréquence peut varier de 2,4 à 3,5 Ghz.

Pour Valve, l'objectif était de proposer une fréquence de fonctionnement relativement stable plutôt qu'un mode Boost démesuré et trop ponctuel. C'est donc dans ce même esprit que le GPU RDNA 2 embarque 8 compute units aux fréquences variant de 1 à 1,6 GHz. Valve évoque un TDP de 4 à 15 Watts, ce qui se montre contenu et surtout en adéquation avec les motivations nomades de la console.

Le SoC Aerith est épaulé par 16 Go de LPDDR5, de quoi voir venir puisque Valve estime que la plupart des jeux ne devraient pas nécessiter plus de 8 à 12 Go.

Enfin, Valve en profite également pour confirmer que la console pourra prendre en charge deux moniteurs en 4K à 60 Hz via son connecteur DSC USB 3 Gen 2 / DisplayPort 1.4.

Les premiers modèles sont attendus pour une livraison en février 2022.