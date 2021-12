Steam Deck : Valve réduit drastiquement la taille de Steam OS

La console portable de Valve, la Steam Deck devait initialement être livrée en fin d'année, mais suite à la pénurie de composants qui touche tout le secteur, les premières livraisons ne sont pas attendues avant février.

En attendant, Valve planche sur la partie logicielle de sa console qui par ailleurs sera disponible pour tous. Ainsi, la version 3.0 de Steam OS a profité d'une sérieuse optimisation et son poids passe de 24Go à seulement 10 Go. Une bonne nouvelle pour la console qui n'embarquera que 64 Go de stockage pour le premier modèle.

Dans le dernier patchnote de SteamOS, on apprend par ailleurs que les 16 Go de RAM intégrées à la console portable seront issus de la production de Micron et Samsung. La mention des deux fabricants pourrait mettre en lumière un changement d'approvisionnement du fait des pénuries.