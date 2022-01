Steam dévoile la configuration PC moyenne des joueurs

Steam propose régulièrement à ses utilisateurs de partager des informations sur leur configuration matérielle afin de tenir à jour des statistiques. La plateforme la plus populaire sur PC livre ainsi des informations précieuses sur la configuration moyenne des joueurs, et permet de suivre l'évolution du taux d'équipement de certaines puces chez ces derniers.

On assiste ainsi depuis quelques années à une nette montée en puissance des processeurs AMD parmi les joueurs.

Cette fin d'année 2021 a de nouveau fait la part belle à Windows 10 avec 84,97% des utilisateurs en décembre et une baisse de 1,76% sur le mois que l'on explique par un transfert des utilisateurs vers Windows 11 qui représente 10,55% des joueurs, avec une hausse de 1,94% sur le mois.

Côté configuration, 69,27% des joueurs font encore confiance à Intel pour leur processeur, contre 30,71% pour AMD. Le PC le plus populaire de décembre affiche un processeur avec une fréquence entre 2,3 et 2,69 GHz chez Intel et entre 3,3 et 3,69 GHz chez AMD. Toujours côté CPU, les modèles les plus populaires affichent 4 coeurs physiques.

Les statistiques concernant la carte graphique font la part belle à Nvidia qui reste largement majoritaire. À ce titre, c'est la GTX 1060 qui est la carte la plus populaire avec 8,19% des configurations. Les nouvelles cartes RTX 3000 sont bien loin derrière avec moins de 2% des utilisateurs, ce qui s'explique par le contexte de pénurie et les prix élevés de ces cartes actuellement.