Steam : Farm Simulator 22 devant Battlefield 2042

Ce n'est pas le genre de classement auquel nous sommes habitués : Battlefield 2042 est sorti le 19 novembre dernier et pourtant, moins de 15 jours après il peine à s'imposer au top des ventes alors même que les sorties ne sont pas légion en cette période et qu'aucun autre véritable blockbuster n'entre en concurrence.

Une situation qui s'est toutefois répété cette année avec les très grosses productions : ni Call of Duty Vanguard ni Far Cry 6 n'ont ainsi véritablement explosé les records de vente, alors même que l'on constate de plus en plus de joueurs dans le monde...

Vivement critiqué pour ses bugs et choix de gameplay, Battlefield 2042 ne parvient ainsi pas à décoller vraiment et le titre rassemble péniblement 50 000 joueurs en simultanée.

Pendant ce temps, Farm Simulator 22 réussit à rassembler près de 100 000 joueurs aux heures de pointe.

Selon SteamDB, le Farm Simulator 22 aurait généré plus d'argent que Battlefield 2042 sur Steam, alors même que le titre est proposé 20€ de moins...