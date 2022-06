Steam offre l'un des plus grands jeux vidéo de survie

La plateforme Steam profite ainsi des annonces réalisées dans le cadre du Summer Games Fest pour lancer une opération séduction auprès des joueurs.

En marge d'une sélection de titres proposés à prix réduit, la plateforme de Valve offre ainsi actuellement Ark Survival Evolved, une des références des jeux de survie qui a connu un succès colossal.

C'est pour célébrer la diffusion du nouveau trailer d'ARK 2 que le premier titre se rend ainsi gratuit sur Steam. Le titre sera gratuit jusqu'au 19 juin à 10h (heure de Paris). Par ailleurs, le DLC Fjordur est également gratuit.

Rappelons qu'Ark Survival Evolved est sorti en 2015 en accès anticipé sur Steam avant de se décliner en version définitive en 2017. Le titre propose au joueur de se téléporter sur une île mystérieuse peuplée de dinosaures et autres monstres... L'objectif étant de survivre en collectant des ressources, puis de créer des bases et armes pour affronter non seulement la faune locale, mais également les autres joueurs présents sur l'île.

Rendez-vous par ici pour récupérer le titre gratuitement.