Steam : les soldes d'été sont lancées !

Si vous n'avez pas encore craqué, sachez que Steam a lancé ses soldes d'été, une vaste opération qui se déroulera jusqu'au 7 juillet prochain à 19h.

Pour l'occasion, ce sont des milliers de titres qui sont proposés à des prix réduits et ce jusqu'à -90% en fonction des jeux.

Tous les jours, Steam met en avant une sélection de 3 titres populaires et propose de regrouper les offres par thématique ! survie, bac à sable, monde ouvert, coop, atmosphère, simulation, aventure, casual, riche en récits, action, combat, gratuit, roman graphique, casse-tête, horreur, fantasy, course, animé, sport, science-fiction, stratégie, RPG, VR, Villes et colonisation et enfin Roguelike.

On peut ainsi mettre la main sur Mass Effect Legendary Edition pour 24,59€ au lieu de 59,99€, Back 4 Blood à 29,99€, Assassin's Creed Odyssey à 14,99€... Toutes les offres sont à consulter directement depuis l'application Steam ou sur la page en ligne dédiée .