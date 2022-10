Prix cassés sur le casque JBL, le PC MSI, le clavier SteelSerie, les écouteurs et le smartphone Samsung

Commençons ce premier top 5 de la semaine avec le casque JBL Tune 570BT qui profite de 50 % de réduction sur le site de Carrefour.

Il est doté de la technologie JBL Pure Bass profitant d'un son puissant et le tout sans fil grâce à la technologie Bluetooth. Le casque intègre une batterie qui vous permet d'écouter pendant 40 heures sans avoir besoin de le recharger, et il faut un peu plus de deux heures pour le charger totalement. De plus, le Tune 570BT est compatible avec Siri ou l'assistant Google. Enfin, le casque peut se plier facilement afin de simplifier son transport.

Sur Carrefour, le casque JBL Tune 570BT est au prix de 25 € au lieu de 50 € avec la livraison ou le retrait directement en magasin.



Continuons avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds2 qui sont en promotion sur Amazon.

Ils affichent un design épuré et ils profitent d'une oreillette avec un embout silicone pour une isolation passive des bruits extérieurs et des micros pour apporter une réduction active du bruit (ANC). Pendant les appels, une IA de réduction de bruits est à l'oeuvre pour un son de qualité.

L'autonomie des Galaxy Buds2 est de 5 heures et le boitier offre jusqu'à 20 heures supplémentaires. Notons aussi qu'ils intègrent deux haut-parleurs avec signature AKG et trois microphones. Pour finir, grâce à l'Ambiance Sound, les conversations sont détectées et les Galaxy Buds2 atténuent le son pour pouvoir profiter de vos conversations dans les meilleures conditions.

Sur Amazon, les écouteurs Galaxy Buds2 sont au prix de lancement de 109€ au lieu de 150 €.





Poursuivons avec le PC portable pour gamer MSI Katana GF66 qui est à prix réduit chez Cdiscount.

Il est doté d'un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. De plus, l'ordinateur portable est propulsé par le processeur Intel Core i7 11800H accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go d’espace disque.

Le PC profite également de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire dédiée. De plus, il affiche une compatibilité avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1. Pour finir, il est équipé d'une batterie de 56 Wh et d'un chargeur de 150 W permettant de le charger en une heure.

Sur Cdiscount, le PC gamer MSI Katana GF66 est à 1200 € au lieu de 1899 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au Samsung Galaxy Z Fold3 qui profite de 28 % de réduction sur le site d'Amazon.

Il intègre un écran Infinity Flex de 7,6" avec une définition de 2208 x 1768 pixels, qui peut se plier en deux. Le smartphone est propulsé par le SoC Snapdragon 888 avec 15 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage selon les modèles. Au niveau de l’OS, le mobile profite de l'OS One UI basé sur Android 11.

Derrière le smartphone, un triple capteur photo est présent avec trois objectifs de 12 MP, et en frontal, nous notons la présence de 2 capteurs de 16 et 4 MP pour faire de parfaits selfies. Le smartphone est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Enfin, le Z Fold3 est accompagné d’une batterie de 4400 mAh permettant une journée d’utilisation.

Sur Amazon, le Samsung Galaxy Z Fold3 est au prix de 1294 € au lieu de 1799 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec le clavier SteelSeries Apex 3 TKL qui est à petit prix sur Amazon.

Il intègre des switchs à faible friction pour une utilisation silencieuse avec une durée de vie de plus de 20 millions de clics. Il profite de la technologie anti-ghosting de 104 touches. Le clavier SteelSeries Apex 3 TKL est pourvu d'un corps en aluminium avec un rétroéclairage réglable parmi 16,8 millions de couleurs. Pour finir, nous notons la présence d'un bouton et d'une molette pour contrôler le son de votre PC.

Le clavier SteelSeries Apex 5 est au prix de 40 € au lieu de 55 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



