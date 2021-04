Stellar Data Recovery Professional : la récupération de données simple et efficace

Stellar Data Recovery Professional est un logiciel spécialisé dans la récupération de données qui se veut à la fois simple et efficace.

La récupération de données simple et efficace

Que l'on prenne ses dispositions et des automatismes pour sauvegarder ses données ou non, personne n'est à l'abri d'un événement impliquant la perte de certains éléments. Heureusement, depuis plusieurs années, il existe des solutions permettant de récupérer, au moins partiellement, des données perdues.

On ne le répète jamais assez : la sauvegarde de données est une pratique à ne pas prendre à la légère et il est crucial d'adopter les bons réflexes et automatismes.

Pour ne pas perdre ses données, plusieurs options s'offrent aux utilisateurs : stockage local, sur un NAS, dans le Cloud, sauvegarde sur support physique comme des CD, DVD, BluRay, clés USB, disques durs portables... Multiplier les supports et les sauvegardes est également recommandé, mais cela n'évite pas les erreurs et mauvais gestes...

Heureusement, même lorsque les fichiers ne sont plus accessibles sur notre PC ou support de stockage, il existe des solutions permettant de les récupérer, et parfois de façon assez bluffante.

C'est le cas avec Stellar Data Recovery Professional, un logiciel spécialisé dans la récupération de données qui se veut à la fois très simple d'utilisation et diablement efficace.

Passé l'installation en quelques clics, Stellar ne fait pas dans les fioritures : l'interface est claire et on entre directement dans le vif du sujet puisque le premier menu de l'outil propose d'emblée de cibler les fichiers que l'on cherche à récupérer.

L'utilisateur peut ainsi orienter la recherche de fichiers perdus selon plusieurs critères : Documents Office, Dossiers, E-Mails, Photos, Audio ou Vidéo, puis sélectionner tout ce qui l'intéresse.

La seconde étape consiste à sélectionner le ou les cibles où effectuer la recherche. Dans nos essais, nous avons ciblé une clé USB servant régulièrement à stocker des données pour du transfert de fichiers à des amis, vers l'école, centre aéré... Une clé qui accuse déjà quelques années et qui n'est pas de grande qualité même si elle ne montre pas encore de signes de faiblesse. Les données "perdues" correspondent ainsi à des données volontairement effacées. Notons que la clé a également subi plusieurs formatages Windows avec changements de système de fichier pour se rendre compatible avec certains lecteurs multimédias tatillons.

Dans cette étape, on note qu'il est possible d'effectuer une recherche de fichiers directement au sein des fichiers de partitions perdues, ce qui permet de scanner une image d'un ancien système que l'on aurait écrasé avec un nouvel OS ou une nouvelle installation. Cette situation est idéale lors d'un gros crash système imposant la réinstallation de Windows : on peut ainsi malgré tout récupérer d'anciennes données.

Stellar Data Recovery Professional propose deux niveaux d'analyse : analyse simple et approfondie. La première permet de juger des capacités de l'outil et d'avoir une vue sur les fichiers récupérables en quelques secondes. Si l'utilisateur ne trouve pas ce qu'il cherche dans les résultats de recherche, il peut alors passer sur l'analyse approfondie, et c'est là que le logiciel étonne par son efficacité.

Des tests plus que concluants

Nous avons soumis notre clé USB de 2 Go à une analyse standard, qui au bout de 3 secondes nous indique être capable de récupérer 78 fichiers trouvés dans 6 dossiers pour un total de 251,64 Mo à récupérer. Il s'agit principalement de fichiers JPG enregistrés et supprimés de la clé entre fin 2019 et aujourd'hui.

Nous passons donc à l'analyse approfondie qui nécessite plusieurs étapes et nous propose une prévisualisation (désactivable) des fichiers récupérés à mesure qu'ils le sont.

Le bilan est bien meilleur : en fin d'analyse, Stellar Data RecoveryProfessional nous propose de récupérer jusqu'à 1438 fichiers dans 87 dossiers pour un volume total de 5,09 Go. Dans cette configuration, nous pourrons ainsi accéder à des photos datant de... 2009 !

Les données proposées à la récupération sont nombreuses et les extensions sont très variées. Dans les faits, Stellar Data Recovery Professional propose la prise en charge de la majorité des extensions de fichiers existantes, et si la prévisualisation n'est pas proposée pour tous les types de fichiers, la récupération elle, est bel et bien fonctionnelle. Si un type de fichier spécifique venait à ne pas être pris en charge, il est possible de l' ajouter manuellement dans les options avancées du logiciel.

Les résultats de recherche sont proposés sous la forme d'une arborescence incluant les divers dossiers, tout en proposant un tri par type de fichier, on peut ensuite affiner le classement par type, date, taille, nom...

La récupération des données est également assez intéressante : lors de la récupération d'un grand volume de données, il est possible de stopper le processus et de le reprendre par la suite. De la même façon, une fois qu'une recherche de données a été effectuée, il est possible d'enregistrer la recherche pour revenir puiser dans le contenant sans avoir à renouveler le processus de recherche approfondie.

Pour sa simplicité et son efficacité, Stellar Data Recovery Professional, disponible sous Windows et Mac, est sans doute l'une des meilleures solutions de récupération de fichiers du marché. Il existe certes d'autres solutions de récupération sur le marché, mais elles se montrent bien souvent peu efficaces avec les données très anciennes.



Stellar Data Recovery Professional est proposé au prix de 79,99 € pour une licence annuelle, ou 99,99 € pour une licence perpétuelle. Une version d'essai est également proposée avec une limite à 1 Go de récupération de données.