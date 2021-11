Stellar Data Recovery est une société spécialisée dans le domaine de la gestion des données qui est basée en Inde avec une présence aux États-Unis et en Europe. Elle crée des logiciels de récupération de données, d'effacement de données et aussi de conversion de fichiers. L'entreprise existe depuis plus de 25 ans avec plus de 3 millions de clients et 190 pays desservis.

Parmi les logiciels de l'éditeur, Stellar Toolkit for Outlook a été développé pour permettre de ne pas perdre vos données importantes. Il vous apporte tous les outils nécessaires pour conserver et restaurer en bon état tous types de données PST corrompus ou endommagés.

Principales fonctionnalités de Stellar Toolkit for Outlook :

Répare les fichiers PST corrompus et restaure les boîtes aux lettres des utilisateurs.

Réduis la taille des fichiers PST en le divisant en plusieurs parties

Convertis le fichier OST d'Outlook en format PST

Fusionne plusieurs fichiers PST d'Outlook

Récupère le mot de passe perdu de PST

Supprime les entrées de courrier en double de la PST





Les fichiers de données au format PST regroupent toutes les informations relatives aux contacts, aux comptes de messagerie, et au calendrier de votre compte. Cependant, une mauvaise manipulation est vite arrivée et peut entraîner des dommages sur ces mêmes fichiers de données.

Il accepte les extensions issues de Microsoft Outlook 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 et jusqu'à 2019.

L'interface est simple à prendre en main, le logiciel propose également un module de conversion des fichiers OST au format PST. Il est aussi possible de réparer de façon simultanément plusieurs fichiers. Par ailleurs, Stellar Outlook PST Repair propose l'exportation des e-mails récupérés aux formats HTML, PDF ou RTF.

Et d'autres fonctions s'ajoutent à ce logiciel multifonction comme l'édition d'un gros fichier PST en le fractionnant pour l'empêcher ainsi d'être corrompu, ou la fusion de plusieurs fichiers. L'application prend en charge les fichiers CSV et supprime les emails en doublon. De plus, il permet de récupérer vos mots de passe perdus.

Ses avantages sont nombreux avec la prise en charge de la récupération des éléments d’e-mails sélectifs, une grande flexibilité pour sauvegarder et charger les résultats d'analyse sauvegardés avec l'extension de fichier DAT, un aperçu des éléments d’e-mail récupérés, la prise en charge de la récupération des contacts et du calendrier, le compactage automatique des fichiers PST... Très complet.

L'installation du logiciel également est très simple : première étape, choisir la langue, puis valider la licence et c'est tout. Une fois l'installation terminée, le logiciel se lance et vous offre un écran assez épuré en noir et blanc avec une multitude d'outils.

Par exemple, si vous cliquez sur Réparer Outlook, une nouvelle fenêtre s'ouvre en vous demandant de choisir un fichier à réparer.

Vous pouvez récupérer 100% des données des fichiers PST corrompus avec la boîte à outils Stellar pour Outlook. Avec cet outil, vous pouvez :

Fusionner les différents fichiers de données Outlook et les combiner en un seul fichier.

Séparateur pour Outlook : diviser les fichiers PST volumineux par taille et/ou horodatage, afin de les convertir en fichiers plus petits et plus faciles à gérer.

Compacter le fichier PST pour un accès facile

Récupérer vos mots de passe rapidement et en toute sécurité.

Supprimer le contenu d'Outlook. En particulier, vous pouvez récupérer vos emails supprimés, que ce soit par accident ou volontairement.

Supprimer les valeurs en double pour plus de commodité et pour économiser de l'espace de stockage.



Stellar Toolkit for Outlook se révèle un outil indispensable pour les utilisateurs d'Outlook en protègeant vos données contre la perte et en pouvant récupérer tous les courriels, pièces jointes et autres données Outlook en cas de problème.

Vous pouvez télécharger gratuitement une version d'essai, et si vous souhaitez passer à la version intégrale Stellar propose une super offre avec le logiciel Toolkit for Outlook au prix de 199 € par an la licence au lieu de 499 €.