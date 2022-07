STMicro et GlobalFoundries vont bâtir une nouvelle usine de production de puces en France

Les discussions menées ces dernières semaines ont abouti : STMicroelectronics et GlobalFoundries annoncent l'implantation d'une nouvelle usine de production de wafers en France.

Un nouveau site de production de puces va voir le jour en France. STMicroelectronics et GlobalFoundries annoncent la création d'une nouvelle unité de production de puces en complément de celle de STMicro à Crolles (région grenobloise).

Elle sera exploitée par les deux firmes et produira des wafers 300 mm à partir de 2026 pour de nombreux secteurs industriels. Elle pourra notamment produire des composants utilisant la technologie FD-SOI (Fully Depleted Silicon on Insulator) qui offre des gains en consommation d'énergie par rapport aux techniques standard.

L'extension sur le site de Crolles

Le site, qui aura une capacité de production annuelle de 620 000 wafers 300 mm, n'utilisera pas les noeuds de gravure les plus fins du marché mais vise à répondre à la demande des industriels et entreprises sur des noeuds stabilisés, avec une technique bien maîtrisée et des coûts bas.

Rendu possible grâce au Chips Act et ses financements

Le nouveau site bénéficie d'investissements de l'Etat français dans le cadre du Chips Act qui veut donner à l'Europe une nouvelle position dans les semiconducteurs avec 20% de part de marché mondiale en production d'ici 2030.

Il permettra en outre la création d'un millier d'emplois supplémentaires. Le projet, qui doit encore recevoir l'agrément des régulateurs français et européen, constitue une première implantation de GlobalFoundries en France et est mis en avant à l'occasion du sommet Choose France qui cherche à faire venir dans l'Hexagone les investisseurs internationaux.