Stockage : jusqu'à 10 fois plus de données dans les disques dur grâce au graphène

Le graphène est un matériau que les chercheurs et ingénieurs tentent d'exploiter dans divers projets depuis quelques années avec quelques promesses de bonds techniques majeurs.

Le dernier projet en date concerne l'intégration du graphène dans les solutions de stockage afin de faire littéralement exploser la densité de stockage des HDD.

Une équipe internationale de scientifiques aurait ainsi réussi à exploiter le graphène dans un disque dur et multiplié par dix sa capacité de stockage tout en maintenant le format 3,5" actuellement répandu.

Les HDD fonctionnent sur un principe assez simple : ils intègrent plusieurs plateaux avec des têtes de lecture. Les plateaux sont fabriqués en verre, en aluminium ou céramiques et sont recouverts d'une couche de matériau ferromagnétique permettant l'enregistrement des données. Par-dessus, on retrouve une couche de carbone et du lubrifiant afin de protéger les pistes.

Les plateaux tournent à des vitesses allant de 5400 à 10000 tours par minute. En remplaçant la couche de carbone de 3 nanomètres par une couche de graphène, on pourrait augmenter la densité de stockage. Pourquoi ? Et bien parce que le graphène correspond à un assemblage d'atomes de carbones en hexagone et que l'épaisseur de ce dernier est seulement d'un atome.

Le graphène diminuerait par ailleurs la friction et offre une meilleure résistance à la corrosion et à l'usure, il est également plus performant avec la technologie d'enregistrement magnétique assisté par laser (HAMR). En associant les deux technologies, les scientifiques indiquent que l'on pourrait atteindre une densité de données supérieure à 10 To par pouce carré.

Malheureusement, le graphène est un matériau cher à produire et à manipuler. Son intégration dans les systèmes industriels impose des investissements conséquents, il faudra donc sans doute quelques années avant de voir les constructeurs proposer de nouvelles générations de HDD au graphène, et les prix pourraient être particulièrement élevés.