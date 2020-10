StopCovid : Jean Castex annonce une nouvelle version de... TéléCovid pour le 22 octobre

Invité ce matin de franceinfo, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'une nouvelle version de l'application StopCovid sur smartphone sera officiellement lancée le 22 octobre. Il n'est toutefois pas entré dans les détails en renvoyant vers cette date du 22 octobre.

Lors de l'émission " Vous avez la parole " sur France 2 fin septembre, Jean Castex avait provoqué l'étonnement en admettant ne pas avoir lui-même installé l'application StopCovid. Tout en plaidant l'honnêteté de sa réponse, il évoque son changement pour un smartphone sécurisé.

" J'ai pris un portable sécurisé, donc je n'ai pas téléchargé TéléCovid. " Même si le Premier ministre se mélange les pinceaux avec le nom de l'application, il reconnaît qu'elle " n'a pas eu les effets escomptés. "

La semaine dernière, le secrétaire d'État en charge de la Transition numérique et des Communications électroniques a reconnu devant le Sénat que l'application française de traçage des contacts sur smartphone développée pour aider à lutter contre le Covid-19 est insuffisamment téléchargée.

" Je ne sais pas expliquer complètement pourquoi cette application n'est pas suffisamment téléchargée. D'après les études qui ont été menées, les Français ne comprennent pas l'intérêt personnel qu'ils ont à télécharger StopCovid. Viennent ensuite se surajouter des craintes sur les données ou en tout cas une incompréhension globale. […] Sans doute aussi le gouvernement et moi-même avons-nous été insuffisamment pédagogiques dans l'explication de à quoi sert cette application ", a déclaré Cédric O en évoquant aussi un problème de timing lors de la sortie de l'application.

Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran a admis sur BFMTV que l'application StopCovid " n'est pas un succès " avec " moins d'utilisateurs " que les applications de contact tracing des pays voisins. " Par contre, on a plus de notifications en France que chez nos voisins allemands. "

" Néanmoins, on est pas très bon et on va changer notre fusil d'épaule et réactiver un dispositif numérique qui sera utile pour les Français. Il n'y a pas de raison que le numérique ne puisse pas nous aider dans cette guerre. " Olivier Véran a ajouté que dans les prochains jours, " on fera une communication, vous verrez cela va dépoter. "

Depuis le début juin, l'application StopCovid a été téléchargée plus de 2,6 millions de fois. Elle est à l'origine de l'envoi de 472 notifications de contact à risque. Ce sont près de 7 970 personnes qui se sont déclarées positives dans l'application.

Concernant le coût de StopCovid, Cédric O avait présenté en juin une estimation majorée des dépenses (Hors Taxe) jusqu'en décembre. Un hébergement à hauteur de 40 000 € par mois et 60 000 € en juin pour la maintenance et les développements (40 000 € en juillet et en août, puis 80 000 € à partir de septembre).

En fonction de l'épidémie et des besoins (traductions, fonctionnalités supplémentaires, support utilisateur…), des dépenses optionnelles seront activées, soit 30 000 € par mois pour les dépenses liées au déploiement et 50 000 € par mois pour un appui au support utilisateur. De quoi tabler sur 200 000 € par mois.

D'après une information d'Europe 1, la " nouvelle " application StopCovid serait rebaptisée Alerte Covid (et évidemment pas… TéléCovid). Elle se transformerait en hub d'informations sur l'épidémie avec des alertes locales, en plus de la fonctionnalité de contact tracing déjà connue (sans faire appel à l'API d'Apple et Google, sauf grosse surprise).

Europe 1 écrit que Cédric O souhaite mettre l'accent sur les personnes contaminées dans les bars, un temps de contact abaissé à 5 minutes. Actuellement, c'est un contact (via technologie Bluetooth) à moins d'un mètre pendant 15 minutes. Un filtrage de l'historique de contacts se fait au niveau du smartphone et non du serveur central.