StopCovid : l'application de tracing en test à partir de la semaine prochaine ?

Le principe de l'application de tracing StopCovid doit encore faire l'objet d'un débat parlementaire et d'un vote, sans compter les difficultés techniques à résoudre, mais le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O a laissé entendre qu'une première phase de test pourrait intervenir dans la semaine du 11 mai, à l'occasion du déconfinement.

C'est à l'occasion de cette mise à l'essai qu'elle sera présentée au Parlement. Critiquée pour sa collecte de données personnelles et le risque de dérive vers une surveillance de masse, Cédric O rappelle dans un article que "le secret des pays qui ont réussi à juguler l'épidémie, ce sont les enquêtes sanitaires réalisées de manière industrielle conjuguées à une capacité de tests systématiques".

Tout en reconnaissant que le procédé de ces enquêtes sanitaires est intrusif, le secrétaire d'Etat souligne qu'il s'agit d'un moyen complémentaire important pour éviter l'émergence d'une deuxième vague de contamination.

Par rapport aux enquêtes sanitaires standard, le recours à l'application permettrait de gagner du temps et de reconstituer plus facilement les chaînes de contamination afin de pouvoir jouer efficacement son rôle préventif, à défaut de pouvoir compter rapidement sur une immunité collective naturellement protectrice mais qui n'émergera pas avant un certain temps (d'après les premiers retours sur les patients guéris).

Tout en rappelant ce qu'elle n'est pas (outil de surveillance ou de délation, outil de tracking...), Cédric O en rappelle l'approche européenne du projet et l'absence d'obligation de l'utiliser, tout comme la possibilité de sortir du dispositif à tout moment.

Il évoque également les problématiques techniques entre solution centralisée (protocole Robert) ou décentralisée (protocole DP3T), rappelant que les deux options ont leurs atouts et leurs inconvénients.

En lançant des tests à partir de la semaine du 11 mai, il sera possible d'y voir plus clair et de finaliser l'approche définitive, sous le contrôle d'instances comme la CNIL, promet le secrétaire d'Etat.