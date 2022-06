Le plus grand avion du monde a volé plus haut que jamais

Le ROC de Stratolaunch est présenté comme le plus grand - ou large - avion du monde. Cela vaut par son envergure de 117 m pour cet avion bipoutre atypique équipé de six turboréacteurs de Boeing 747. À titre de comparaison, le Hughes H-4 Hercules (Spruce Goose) et l'Antonov An-225 (Mriya) ont une envergure de 98 m et 88 m. Pour l'Airbus A380-800 et le Boeing 747-8, c'est une envergure de 80 m et de 68 m.

Disposant d'un train d'atterrissage à 28 roues, l'avion porteur a une masse à vide de 227 tonnes et avec une masse maximale de 590 tonnes. Il vient d'effectuer un septième vol d'essai d'une durée de près de 3 heures au-dessus du désert de Mojave dans le sud de la Californie aux États-Unis.

Mission complete! Roc is back on the ground as of 10:41 a.m. PT pic.twitter.com/YM2UJlcA7p — Stratolaunch (@Stratolaunch) June 16, 2022

Lors de son dernier vol d'essai, le ROC a atteint sa nouvelle altitude record de 8,2 km. Le sixième vol d'essai avait par contre tourné court avec un atterrissage après 90 minutes, alors que le vol devait initialement durer plus de deux fois plus longtemps.

Vers des services de vol hypersonique

Désormais, Stratolaunch se satisfait d'une démonstration réussie pour les performances de l'avion géant qui seront nécessaires afin de larguer une charge utile hypersonique. L'objectif avec le ROC est en effet de transporter un aéronef hypersonique Talon-A en cours de développement et qui sera capable de voler à près de Mach 6.

Source : Stratolaunch

Dans le cadre du septième vol d'essai du ROC, l'avion porteur était équipé d'une structure de 3,6 tonnes en aluminium et fibre de carbone conçue pour le transport des aéronefs hypersoniques avec un pylône sous l'aile centrale. Ce sera d'abord un modèle TA-0 sans motorisation afin de tester la séparation en vol.

" L'entreprise réalise également de solides progrès dans l'intégration du système de son premier véhicule d'essai en vol hypersonique TA-1, et dans la fabrication d'un troisième véhicule TA-2 qui sera le premier véhicule d'essai hypersonique réutilisable ", déclare Stratolaunch qui anticipe des services de vol hypersonique pour 2023 en évoquant des gouvernements et des clients commerciaux.