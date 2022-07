Stray est déjà le meilleur jeu de l'année sur Steam

Stray est un véritable ovni : le jeu vidéo propose d'incarner un chat plongé dans une ville à l'ambiance cyberpunk qui doit résoudre des énigmes afin de pouvoir rentrer chez lui retrouver les siens.

Le concept est original et propose une expérience relaxante et onirique à des années-lumière des gros succès actuels misant sur le compétitif et l'action à tout va.

Tout juste avant sa sortie, Stray était déjà très attendu : tellement qu'il s'installait à la première place des jeux les plus souhaités par les joueurs sur Steam. A sa sortie le jeu s'est offert une autre première place : celui du jeu le mieux noté sur Steam.

Dans le classement par année, Stray est actuellement le mieux noté de 2022 et passe ainsi devant God of War et Power Wash. Il récolte ainsi 98% d'avis positifs sur 42 655 votes.

Le site Steam250 qui propose divers classements consacre Stray dans la catégorie des meilleurs jeux de l'année, mais le titre n'en reste pas là... Depuis sa sortie, le titre s'est directement invité dans la catégorie des meilleurs jeux de tous les temps... Actuellement, le titre continue de grimper et s'affiche à la 44e place, le meilleur jeu sur Steam désigné par les joueurs étant Portal 2.

Sans diminuer les atouts indéniables de Stray, le succès du titre pose également la question d'un certain ennui des joueurs face à des jeux qui se suivent et se ressemblent trop souvent. Il devient complexe pour les joueurs de trouver un peu de fraicheur dans les titres proposés : entre les licences qui enchainent les volets sans renouveler le genre, les remakes et les copies, ce sont souvent les développeurs et studios indépendants qui offrent des concepts originaux qui changent le paysage du jeu vidéo.