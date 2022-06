Ce streamer explose le record de vues simultanées sur la plateforme Twitch

La plateforme Twitch continue de rassembler des millions d'utilisateurs chaque jours pour regarder des milliers de contenus. Et depuis quelques années, la plateforme autrefois réservée au stream de jeux vidéo s'est élargie à d'autres programmes.

Ibai Llaos Garatea a 27 ans et il vient littéralement d'exploser le record d'audience sur la plateforme. Véritable célébrité en Espagne, il s'est spécialisé dans les programmes orientés vers l'eSport et compte plus de 10 millions de followers. À ce titre, il fait partie du Top 6 des chaines Twitch les plus populaires sur Twitch.

Felicidades @IbaiLlanos mas de 3.3M y subiendo!



"envidia?? SÍ, pero siempre sana =)" pic.twitter.com/YxLRvDPjp0 — esPuroPlay (@esPuroPlay) June 25, 2022

Il a déjà remporté deux fois le titre de "streamer de l'année" aux Esports Awards et dispose d'une chaine YouTube de plus de 8 millions d'abonnés.

Ce samedi 25 juin, son stream Twitch a ainsi rassemblé plus de 3,3 millions de spectateurs en simultanée lors d'un événement de boxe (Viruzz contre Momo). Il bat ainsi le précédent record de 2021 établi par TheGrefG avec 2,4 millions de spectateurs lors de la présentation de son skin Fortnite.

Pour rappel, en France, c'est ZeratoR et son Zevent 2021 qui détiennent le record avec 707 000 spectateurs.