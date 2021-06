Streaming : 1 français sur 2 refuse de payer plus de 10€ par mois

Selon une étude menée par The Trade Desk auprès des utilisateurs Français : la moitié d'entre nous ne souhaite pas dépenser plus de 10€ par mois pour accéder à un service de Streaming.

Globalement, les Français sont plutôt adeptes des plateformes de streaming : l'offre proposée de nos jours se veut complète et si l'exception culturelle freine encore l'arrivée des films sortis au cinéma sur les plateformes, ces dernières complètent largement leur offre par des productions leur étant propres.

Mais alors que les plateformes se multiplient, le budget des ménages, lui, reste fixe... Et tous les Français ne sont pas prêts à s'engager à n'importe quel prix.

Selon l'étude menée par The Trade Desk, 1 Français sur 2 ne souhaite ainsi pas débourser plus de 10€ par mois pour accéder à une plateforme de Streaming.

Nous ne serions que 23€ à accepter de dépenser 15€ par mois et plus que 11% à accepter de payer 20€ par mois. Au-delà de ces tarifs, quasi plus aucun Français n'est prêt à s'abonner.

En tenant compte de cette situation, il devient évident que les Français doivent faire des choix et se limiter à une plateforme de Streaming.

Toujours selon les résultats de l'étude, 1 français sur 2 se dit favorable à l'intégration de publicité si le service devenait gratuit. 23% d'entre nous seraient également prêts à profiter d'une offre plus accessible en échange de la diffusion de publicités. Dans tous les cas, 77% des sondés n'accepteraient la publicité que si elle ne venait pas interrompre les programmes...

Dans ce contexte, les plateformes de Streaming auront beaucoup de mal à se rapprocher pour proposer une offre commune... La situation encourage donc ces dernières à la concurrence la plus accrue, et les force ainsi à développer leur catalogue de titres, qu'ils soient originaux ou non.