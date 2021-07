Streaming audio : Spotify toujours en tête

Selon le dernier observatoire partagé par MIDIA, Spotify est toujours en tête du marché du steaming audio, on assiste néanmoins à la montée en puissance de deux autres acteurs.

Selon Midia Research, nous serions 487 millions à disposer d'un abonnement à un service de streaming audio au premier trimestre 2021. Un nombre en hausse sur l'année qui s'explique par les différentes périodes de confinement liées à la crise sanitaire.

Entre janvier et avril 2021, on a ainsi observé 19,5 millions de souscriptions payantes supplémentaires réparties sur l'ensemble des services.

Spotify domine toujours le marché avec 32% de parts du secteur et une progression franche : sur l'année, le service a recruté plus de 27 millions de nouveaux clients sur son offre payante. Malgré tout, la domination de Spotify est moins franche que l'année passée : sur la même période, Spotify regroupait 34% de parts de marché. Une baisse qui profite à la concurrence, qui ne cesse de monter en puissance.

Juste derrière Spotify, on retrouve Apple Music qui s'octroie 16% de parts de marché, puis Amazon Music avec 13%. La plus nette progression se trouve du côté de YouTube Music qui s'offre 60% d'augmentation et représente désormais 8% du marché global.

Autre acteur en progression : Tencent qui s'installe dans de nouvelles zones géographiques et regroupe désormais 13% de parts de marché, tout comme Amazon Music.