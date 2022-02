Suicide Squad : le jeu repoussé à 2023

Rocksteady prépare toujours Suicide Squad : Kill the Justice League, un titre initialement attendu pour cette année, mais qui pourrait finalement être reporté à 2023.

Le titre proposera à quatre joueurs d'incarner les plus célèbres vilains de l'univers de DC Comics ( Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang et King Shark) pour aller affronter les super héros de la Justice League ( Superman, Batman, The Flash, Wonder Woman, Green Lantern) après que ces derniers soient tombés sous le contrôle du puissant Bainiac.

Mais selon Bloomberg, les problèmes s'enchaineraient chez RockSteady et le titre aurait multiplié les retards avec un report désormais envisagé pour 2023.

Un report qui s'annonce logique si l'on suit la programmation des contenus de la Warner Bros : Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard est reporté, tout comme Gotham Knights ainsi que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker...

Espérons simplement que Rocksteady ne sera pas trop rouillé : le studio n'a rien sorti depuis 2015 et la sortie de Batman Arkham Knight.