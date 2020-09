Super Mario 3D All Stars : certaines précommandes annulées, faute de stock

Nintendo a le chic pour organiser des spéculations assez malsaines : on avait déjà vu la tendance s'installer avec les NES classic Mini et Super NES, puis avec la Switch (involontairement du fait de ruptures de stock) et désormais c'est le jeu à venir Super Mario 3D All-Stars qui profite de la spéculation.

La marque souhaite ainsi célébrer les 30 ans de Super Mario avec une compilation qui regroupe 3 titres : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Les 3 jeux seront remastérisés pour l'occasion et Nintendo a déjà annoncé que le titre ne serait en vente que jusqu'au 31 mars 2021. Le titre sera proposé en numérique ainsi qu'en physique et c'est sur cette version que les stocks limités entrainent la spéculation.

Ainsi, on a rapidement pu voir des précommandes du titre dépasser les 200 euros... Mais même auprès des revendeurs de confiance, les choses ne sont pas forcément idéales.

Base.com, un revendeur britannique a annoncé à ses clients qu'il ne serait pas possible d'assurer les précommandes déjà confirmées, et que le système était tout simplement annulé. La marque précise que Nintendo ne serait pas en mesure de garantir des stocks nécessaires à honorer l'ensemble des précommandes, et qu'aucune information sur le stock disponible à la sortie du jeu n'était communiquée à ce jour.

Une situation qui devrait encourager un peu plus la spéculation... Nintendo pour sa part n'a pas encore réagi officiellement sur le sujet.