Super Mario 3D All-Stars : une compilation de 3 titres sur Switch pour l'anniversaire de Super Mario Bros

Nintendo a confirmé le lancement d'une compilation baptisée Super Mario 3D All Stars pour une durée limitée.

La Switch va célébrer les 35 ans de Super Mario Bros comme il se doit avec une compilation de trois titres phares de la franchise proposée pour une durée limitée.

Nintendo a ainsi confirmé le lancement de Super Mario 3D All-Stars qui regroupera 3 jeux : Super Mario 64 (sorti sur Nintendo 64), Super Mario Sunshine (GameCube) et Super Mario Galaxy (Wii). Ce sera la première fois que l'on pourra jouer à ces titres sur Switch, le dernier sera également particulier puisque les commandes de mouvement seront disponibles pour émuler la Wiimote.

Pour leur arrivée sur Switch, les 3 jeux ont subi un lifting et une optimisation pour un rendu fluide. Un lecteur musical permettra de profiter des 170 pistes des jeux. La compilation sera proposée à partir du 18 septembre prochain et elle disparaitra le 31 mars 2021 avec un retrait des ventes en version physique et en numérique.

La compilation sera proposée au tarif de 59,99 euros et aucun des trois jeux ne sera proposé à l'unité.