Super Mario Bros 3 : une édition originale se vend plus de 150 000 dollars

Le rétro gaming a le vent en poupe et les collectionneurs d'anciens jeux vidéo profitent de ce succès pour réaliser des ventes record.

Un exemplaire original de Super Mario Bros 3 sorti sur NES en 1988 a ainsi récemment trouvé acquéreur pour la somme folle de 156 000 dollars.

Il s'agissait de la toute première version éditée sur le marché américain, conservée depuis dans un état parfait. Un First Print qui a déchainé les enchères auprès d'une vingtaine de participants avec un prix de départ fixé à 60 000 dollars.

Les plus attentifs auront remarqué que le texte "Bros" n'est pas inscrit entre le reste du titre et le chapeau de Mario mais qu'il est superposé avec le reste du personnage, sur la gauche. Cette spécificité était propre au premier tirage de la jaquette, corrigé par la suite.

Super Mario Bros 3 est un des titres les plus populaires autour de l'univers de Super Mario, il a véritablement forgé la légende de la franchise et le concept même du jeu. Ce n'est qu'en 1991 que le titre est sorti en Europe, le marché affichait alors un retard considérable sur les marchés japonais et américains.