Super Mario Bros : Nintendo dévoile le casting de son prochain film

Nous avions déjà eu droit à un film sur l'univers de Super Mario Bros, c'était en 1993 sous la réalisation de Rocky Morton avec casting déjà fourni pour l'époque. On pouvait ainsi compter Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper, Samantha Mathis ou encore Fisher Stevens.

Assez potache, le film traitait l'univers de Super Mario d'assez loin... Cette fois Nintendo compte se donner un peu plus de moyens pour faire revenir son icône dans les salles obscures et misera sur de l'animation pour rester fidèle à son univers, et s'offre toutefois un casting de haut vol pour le doublage :





Anya Taylor-Joy dans le rôle de « Peach »

Charlie Day dans le rôle de « Luigi »

Jack Black dans le rôle de « Bowser »

Keegan-Michael Key dans le rôle de « Toad »

Seth Rogen dans le rôle de « Donkey Kong »

Fred Armisen dans le rôle de « Cranky Kong »

Kevin Michael Richardson dans le rôle de « Kamek »

Sebastian Maniscalco dans le rôle de « Spike »

La révélation a entrainé une réaction enthousiaste de la part de l'acteur Chris Pratt, qui doublera donc la voix de Mario, qui confie sur Instagram qu'il s'agit là d'un rêve devenu réalité.

Le film est attendu dans les salles de cinéma pour les fêtes de fin d'année 2022, le scénario a été écrit par Matthew Fogel. Reste à savoir si Nintendo s'offrira un casting aussi prestigieux pour les adaptations dans d'autres langues.