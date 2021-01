Super Switch : le nom de la prochaine console hybride de Nintendo ?

Cela fait quelques mois déjà que les rumeurs évoquent une nouvelle Switch en préparation du côté de Nintendo. Il serait question d'une console aux performances légèrement améliorées qui était jusqu'ici présentée comme la "Switch Pro".

Mais selon une nouvelle fuite, Nintendo aurait fait le choix de baptiser sa machine "Super Switch". Selon la fuite en question, la console ne serait pas officialisée avant l'exercice fiscal de Nintendo, soit pas avant avril.

De ce que l'on pense savoir à ce jour, la console pourrait proposer un écran OLED et proposer de la 4K lorsqu'elle sera branchée sur son dock.

Nintendo a toujours démenti travailler sur une nouvelle console : l'idée est de ne pas effrayer les joueurs qui pourraient craindre une fragmentation... Or, on a vu avec les PS4 et PS4 Pro ou Xbox One et Xbox One X qu'il était possible de proposer deux plateformes aux performances différentes en parallèle... Malgré tout, cela pose davantage de problèmes aux développeurs.