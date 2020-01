Surface Neo et Duo : Microsoft dévoile comment exploiter les deux écrans

Après avoir rapidement présenté ses Surface Neo et Duo, Microsoft revient un peu plus en profondeur sur ses prochaines tablettes et notamment sur leur fonctionnement.

En fin d'année dernière, Microsoft annonçait l'arrivée prochaine de deux nouveaux produits assez inédits : les Surface Neo et Duo.

Les Surface Neo et Duo se dinstingueront surtout par leur environnement. La Duo sera proposée sous Android tandis que la Neo opérera sous Windows 10X. La tablette s'ouvrira comme un livre et proposera ainsi plusieurs fonctionnalités. Microsoft vient d'annoncer la mise à disposition d'un ensemble d'outils dédiés aux développeurs pour exploiter pleinement les deux écrans de sa tablette.

Microsoft présente également les différentes façons dont pourra être exploitée cette configuration à l'aide d'un ensemble de schémas. On pourra ainsi profiter d'un écran étiré sur les deux dalles, de proposer une page principale et d'un mode "détails" sur le second, de l'affichage de deux pages, d'une vue dissociée ou d'un système affichage principal + outil compagnon sur le second écran.

In context - this feels even more magical. pic.twitter.com/8yLLoioE1K — Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) January 22, 2020

De bonnes idées en somme qui méritent qu'on y porte attention lorsque les Neo et Duo se rendront disponibles en fin d'année.