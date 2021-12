iFixit et Microsoft partenaires pour des appareils Surface

En début de semaine, iFixit a annoncé un partenariat avec Microsoft concernant une nouvelle gamme d'outils officiels dans le cadre de la réparation de certains appareils Surface récents. En l'occurrence, les Surface Pro 7+, Pro 8 et Pro X, ainsi que les Surface Laptop 3, Laptop 4, Laptop Go, Laptop SE et Laptop Studio.

We're working with Microsoft to manufacture service tools for repair techs: https://t.co/yQloUA3eKl — iFixit (@iFixit) December 15, 2021

Ce partenariat débute avec trois outils et des accessoires conçus par Microsoft et fabriqués par iFixit qui écrit : " Ces outils permettent de décoller et recoller avec précision l'adhésif pour certains modèles Microsoft Surface. Ils seront soumis aux mêmes tests de qualité rigoureux et avec le même souci du détail que nous accordons à tous nos produits. "

Pour Microsoft Surface Pro 7+, Pro 8 et Pro X, il s'agira de séparer l'écran de l'appareil, tandis qu'avec un système de pression avec des poids, l'écran pourra être réassemblé tout en assurant une bonne adhésion.

Avec Microsoft Surface Laptop 3, 4, Go, SE et Studio, une protection de batterie est placée sur le dessus de l'appareil ouvert afin d'éviter tout contact accidentel avec la carte mère ou d'autres composants sensibles.

Pas pour les particuliers

De tels outils ne sont donc pas la panacée pour la réparabilité d'appareils Surface. Ils constituent une aide et ce essentiellement à destination de réparateurs indépendants certifiés iFixit Pro.

" Nous espérons pouvoir les mettre à disposition du grand public, mais nous n'avons pas de calendrier à annoncer pour le moment ", déclare iFixit à The Verge en soulignant que les outils sont prêts à être expédiés à l'échelle mondiale.