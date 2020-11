La Surface Pro 7 en TRES forte promotion, jusqu'à -40%, sur le site de Microsoft !

Microsoft lance de grosses promotions du 17 au 29 novembre sur la Surface Pro 7 qui se veut 2-en-1 avec écran tactile pour un ordinateur ultraléger et polyvalent. L'ordinateur s'adapte parfaitement à vos besoins, notamment grâce à des performances améliorées pour plus de fluidité, une grande mobilité, une connectique optimale, mais aussi une autonomie pour toute la journée. Vous trouverez la Surface Pro 7 en promotion sur le site officiel de Microsoft avec deux packs différents et de grosses réductions de prix à la clé.



Avec un écran PixelSense de 12,3 pouces, et une résolution de 2736 x 1824 pixels, la Surface Pro 7 offre une belle qualité d'image pour sa catégorie. Vous pourrez choisir votre ordinateur selon 2 packs différents sur le site de Microsoft. Ils embarquent le processeur Intel® Core™ 10e génération i5 qui est épaulé par 8 Go de RAM et une capacité de stockage de type SSD de 128 Go jusqu'à 256 Go en fonction du pack choisi.

Côté carte graphique, les deux modèles embarquent la Intel® Iris™ Plus Graphics. Pour la connectivité, on trouve des ports USB-C, USB-A, prise jack, un port Surface Connect, un port pour clavier Surface et un lecteur de carte MicroSDXC. L'appareil est également équipé de deux capteurs photo, un situé à l'avant de 5 mégapixels, et un à l'arrière de 8 mégapixels. La Surface Pro 7 est compatible avec le récent Wi-Fi 6 pour une qualité de connexion optimale et offre pas moins de 10,5 heures d'autonomie en utilisation standard.

Vous trouverez la Surface Pro 7 en promotion à travers les deux packs suivants :



A noter que vous trouverez d'autres promotions sur cette page dédiée du site de Microsoft, comme par exemple le pack Surface Go 2 + clavier Type Cover + stylet à 727 € au lieu de 839 €.